Stefano De Martino: «Con Giorgia Meloni ballerei “Viva la mamma”». Poi la rivelazione su Belen

di Marta Goggi

«Io a Sanremo? Nessuno me lo ha mai chiesto, speriamo che quando me lo faranno il Festival ci sarà ancora». Ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, il ballerino e conduttore Stefano De Martino ha risposto così alla domanda dei conduttori Lauro e Cucciari, che oltre ai progetti in tv e a teatro gli hanno fatto alcune domande tra politica e spettacolo.

Le parole

«Cosa ballerei con Giorgia Meloni e con la leader del Pd? Con la premier potremmo ballare su 'Viva la Mamma', mentre con Elly Schlein potrei ballare 'Prisencolinensinainciusol', perché è in linea con la comprensibilità del suo lessico…», scherza De Martino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:03

