Lucas Hernandez, il fratello di Theo ha tradito la moglie con Cristina Buccino? Lei è furiosa: «Te lo regalo»

Il triangolo no.... La storia di tradimenti che circola da giorni sembra prendere sempre più forma e soprattutto sembra essere confermata a pieno. Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello del milanista Theo Hernandez, avrebbe tradito la moglie con la showgirl italiana Cristina Buccino. Ma se finora c'erano solo rumors, ecco che la moglie di Lucas Hernandez decide di vuotare il sacco e rendere pubblico il tradimento. In una stories Instagram, Amelia de la Osa Lorente scrive: «Ora puoi smetterla di giocare da entrambe le parti Lucas. Te lo regalo» taggando Cristina Buccino. E aggiunge ancora: «Non dimenticare che hai due figli che non vieni a vedere».

L'intrigo

Da quanto si intuisce dalle parole condivise sui social da Amalia, la storia parallela fra il terzino francese e la showgirl italiana va avanti già da un po'. E forse non è un caso che l'accusa social della spagnola sia arrivata proprio mentre il calciatore del Bayern Monaco si trovava a Milano per assistere al match di suo fratello Theo Hernandez a San Siro, contro il Lecce.

Il tradimento

Fra il 27enne Lucas Hernandez e la 38enne Cristina Buccino ci sono 11 anni di differenza. D'altra parte, la storia fra il calciatore ed Amelia de la Osa Lorente è sempre stata travagliata: i due si sono sposati a Las Vegas il 2 giugno 2017, pochi mesi dopo essere stati condannati dal tribunale di Madrid a un ordine restrittivo in seguito a una rissa da cui era scaturita l'accusa di violenza domestica per entrambi. Ma dopo, Lucas e Amelia decisero di sposarsi negli Stati Uniti, trascorrendo la luna di miele a Miami. Cosa succederà ora?

