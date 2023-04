Chiara Ferragni, Fedez e la nuova casa: «Perché non hanno preso una villa?». Esplode la polemica

Working progress per la nuova casa dei Ferragnez. Chiara Ferragni condivide su Instagram le immagini esclusive della nuova casa in costruzione. Sia nelle stories che come post sul suo profilo, l'imprenditrice digitale ha deliziato i milioni di fan con alcuni scatti dei lavori in corso: una casa ampia, spaziosa e a più piani. Impossibile restare indifferenti di fronte a cotanta maestosità, ed ecco appunto che sotto il post impazzano i commenti degli haters: «Beati voi che ve lo potete permettere», «Era necessario farla vedere?». Ma oltre a criticare la scelta di pubblicare gli scatti della casa, c'è chi si è soffermato su un dettaglio.

Il dettaglio

«Ma una villa?» chiede un utente riferendosi ad una scelta che, a detta di molti, sarebbe stata migliore rispetto alla zona cementata che i Ferragnez hanno scelto nuovamente. «Con tutti quei soldi avrei scelto una mega villa con ettari di verde e piscina», «non mi capacito come nn abbiamo optato per una bella villona con giardino/parco,e preferiscano le 4 mura di un appartamento» continuano altri haters sotto il post. Insomma, molti follower di Chiara e Fedez ritengono che il grande sfarzo scelto per la nuova casa si potesse riversare su un contesto più green.

La nuova casa

Per quello che sembra essere il salone principale, dove Chiara Ferragni si è scattata una foto con le dita a forma di "v£ di vittoria, l’influencer avrebbe scelto il parquet e due colonne in marmo. Sembra inoltre che nella stanza sia anche presente lo spazio per un piccolo caminetto. Come la precedente, anche questa abitazione è su due piani, con la differenza che stavolta i Ferragnez hanno optato per un’enorme scala a chiocciola. Nella serie di scatti social pubblicati, dove Chiara Ferragni è con la sorella Valentina, è possibile notare per la prima volta anche la vista dai grandi finestroni, che danno ancora una volta su Milano CityLife e sulla zona della Fiera. Così, sarà molto facile per i fan individuare le finestre verso le quali puntare lo sguardo in futuro alla ricerca della coppia più chiacchierata d’Italia.

