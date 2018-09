Lory Del Santo, buio sui social prima del GFVip: da un mese nascondeva la sua tragedia

di Alessia Strinati

Un mese di, che a Verissimo ha confessato la tragedia che l'ha colpita con la, aveva smesso da un mese di, sparendo per qualche tempo dai suoi fan. Insieme a lei anche Marco Cucolo, il compagno con il quale Lory condivide la vita.Un silenzio il loro che oggi ha tutto un altro significato, alla luce del grande dolore che la showgirl ha dovuto subire per la seconda volta nella sua vita. Lory aveva già perso un figlio, Cono Clepton, quando era ancora un bambino, e proprio in questi giorni ha confessato in un'intervista con Silvia Toffanin, che l'altro suo figlio, Loren, si è suicidato: «Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Loren aveva solo 19 anni ma da qualche tempo non stava bene, Lory confessa di aver fatto di tutto per aiutarlo, ma alla fine la malattia ha vinto.La sua pagina Instagram, così come quella del compagno, è bloccata a un mese fa, proprio quando si è consumato il drama per Lory che ha scelto di chiudersi nel suo dolore per poterlo affrontare, tanto che aveva anche rinunciato alla sua partecipazione al, ma oggi vuole voltare pagina. La Del Santo ha scelto di confrontarsi con il suo lutto e prendere parte lo stesso al reality, probabilmente è il suo modo per esorcizzare il dolore di una madre che ha vissuto per la seconda volta il dramma più grande che si possa vivere.