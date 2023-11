Lorenzo Amoruso e le critiche dell'ex Manila Nazzaro: «Adesso parlo io»

di Marta Goggi

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati insieme diversi anni, fino all'inizio del 2023 che ha visto la loro relazione terminare. L'ex Miss Italia si è poi avvicinata ad un altro uomo, Stefano Oradei, con il quale sembra esser pronta a fare il grande passo. In merito alla sua passata relazione, però, Manila Nazzaro in un' intervista a Verissimo ha raccontato di essersi sentita umiliata da Amoruso.

Le parole di Amoruso

La Nazzaro raramente ha speso parole positive per ricordare la relazione con l'ex calciatore, che di recente ha voluto rispondere alle accuse in un' intervista a Novella2000: «È stata lei a cambiare, negli ultimi mesi in cui stavamo insieme non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno. Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione di rapporto. Fino a quando ho detto sì a tutto, le cose andavano bene, quando ho iniziato a prendere posizione, sono diventato un mostro.

L'ex calciatore si è anche assunto le sue colpe, confessano di essere consapevole di aver esagerato in alcune occasioni: «L’ho offesa quando abbiamo litigato, ho sbagliato. Sono andato oltre con le parole, ma non sono un violento come mi ha dipinto lei. Le ho detto che le auguravo la menopausa e che Miss Italia per lei è finita nel 1999: queste sono le cose che ho detto, sono cose brutte, ma è stato peggio essere accusato di violenza, soprattutto in questi tempi dove le donne sono troppo spesso protagoniste della cronaca nera».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA