Lorella Cuccarini verso Sanremo 2025? La showgirl rompe il silenzio e dice tutta la verità

di Dajana Mrruku

Sanremo si ama, eppure nessuno sembra essere disposto a prendere in mano la nuova edizione del Festival della Canzone italiana. La ricca eredità lasciata da Amadeus pesa e la paura del flop è dietro l'angolo. Tra i vari nomi che si sono rincorsi per condurre Sanremo nel 2025, c'è anche quello di Lorella Cuccarini . Secondo le indiscrezioni emerse, però, la showgirl avrebbe rifiutato.

La dinamica della proposta, tuttavia, non sembrerebbe essere molto chiara e la conduttrice ha finalmente fatto chiarezza rivelando ai suoi follower come sono andate realmente le cose.

Lorella Cuccarini su Sanremo

Cuccarini ha rotto il silenzio per la prima volta sulla nuova edizione di Sanremo. In molti infatti ipotizzavano il suo nome tra i papabili, con Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Ma lei, durante una sessione di "Domande e risposte" su Instagram ha rivelato la verità. Una sua fan le ha chiesto: «È vero che ti hanno proposto Sanremo?» «Assolutamente no!», ha risposto lei mettendo a tacere tutti i rumor che sono nati e rincorsi negli ultimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA