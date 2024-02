Sanremo 2024, Lorella Cuccarini e il regalo di Amadeus: «Una mini-Lorella vestita come te per ricordare tua mamma» La co conduttrice di questa sera ha ricevuto un dono molto speciale







di Dajana Mrruku Lorella Cuccarini sta dando il meglio di sé come co-conduttrice della quarta serata di Sanremo, quella delle cover. In questa serata Amadeus ha voluto farle un regalo molto particolare, da parte di una delle sarte di Sanremo, Marina. Sanremo 2024, la diretta della serata duetti Lorella Cuccarini, il regalo a sorpresa Amadeus ha portato una scatola oro brillantinata sul palco, dove una sospettosa Lorella Cuccarini non sapeva proprio cosa aspettarsi. Una volta aperta la scatola, ha trovato con grande sorpresa una mini Lorella, una bambola che indossa il suo stesso abito firmato Gianfranco Ferrè. «Questo è da parte delle sarte di Sanremo, Marina in particolare che ha voluto farti questo regalo per ricordare tua mamma che lavorava nell'alta moda», ha detto Amadeus, mentre una commossa Lorella Cuccarini teneva tra le mani la bambola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 00:41

