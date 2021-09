Lebron James ed Elton John, vacanze fra Ponza e Ischia. Il post "di coppia" che fa impazzire i social

Le star del mondo dello spettacolo e dello sport continuano a godersi il sole e il mare italiano e svolta è il turno di un’inedita coppia, quella formata da Lebron James ed Elton John. Lebron James ed Elton John in questo momento stanno trascorrendo le vacanze con le rispettive famiglie fra Ponza e Ischia.

Lebron James ed Elton John, vacanze fra Ponza e Ischia

Lebron James ed Elton John, in vacanza fra Ponza e Ischia. Lebron James, cestista della squadra dei Los Angeles Lakers, è arrivato ad Ischia a bordo del Cyan, un lussuoso yatch di 42 metri a noleggio di proprietà di Bono Vox degli U2. Sceso con la sua famiglia e assalito dai fan che l’hanno immediatamente riconosciuto, ha visitato l’isola per poi cenare in un ristorante del posto. Il giocatore ha postato diversi momenti del suo tour in mare sul super yacht attraverso Instagram e fra scorci di Ischia e panorami di Ponza ha anche condiviso uno scatto molto particolare.

Nelle stories infatti Lebron James ha condiviso una foto molto apprezzata dai follower, che lo vede assieme al leggendario cantante Elton John, anche lui in vacanza in Italia assieme al marito David Furnish: «Sei davvero unico amico mio! – ha scritto il campione nel post - È stato un piacere conoscerti e conversare! Benedizioni per te e la tua famiglia».

Lebron a Ischia è stato subito riconosciuto dai fan, James ha fatto un breve giro per il corso principale di Ischia e poi con la moglie ed un gruppo di amici è stato a cena al Giardino Eden nella baia di Cartaromana dove ha mangiato crudi di pesce e spaghetti aglio ed olio innaffiati da un pregiato vino rosso francese ma ha gradito moltissimo anche una insalata di pomodorini ischitani. Dopo cena, il cestista ha passeggiato per piazza Antica Reggia mano nella mano con la moglie Savannah Brinson gustando un cono gelato e facendo poi ritorno a bordo. Domani, tempo permettendo, il Cyan circumnavigherà l'isola d'Ischia con sosta per il bagno ed il pranzo nel caratteristico borgo di Sant'Angelo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA