Lazza papà per la prima volta: l'annuncio social della gravidanza è dolcissimo

di Dajana Mrruku

Lazza diventa papà per la prima volta. È arrivato all'improvviso l'annuncio della gravidanza di Greta Orsingher, la fidanzata del cantante di "Cenere" che ha sorpreso proprio tutti. Non potevano scegliere data migliore per dare l'annuncio. Oggi, 12 maggio, è infatti la festa della mamma e anche la sua Greta potrà celebrare la festa, in attesa di dare alla luce il loro primogenito.

L'annuncio social è stato dolcissimo e sembra nascondere anche il sesso del bambino...

L'annuncio su Instagram

«Minizzala», scrive Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, per annunciare l'arrivo del primo figlio che lo renderà papà per la prima volta, insieme alla sua fidanzata Greta Orsingher.

Nel carosello di foto che accompagnano l'annuncio, c'è il test di gravidanza che segna la scritta "incinta", ma non solo. La visita dal ginecologo dove il medico indica la testa del piccolo che cresce dentro la pancia della mamma e poi, un paio di scarpette blu, le Jordan 4 military blu. Che sia forse un indizio sul sesso del futuro bambino in arrivo? Molto probabilmente sì.

Intanto, il post è stato inondato di auguri e affetto da parte di fan e di colleghi e artisti, come Emma (già pronta a diventare zia), Chiara Ferragni, Tony Effe ed Elettra Lamborghini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 12:49

