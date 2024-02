Tale e Quale, Lazza attacca Pierpaolo Pretelli (che l'ha imitato) e il progamma: «Italia di fango». L'ex velino risponde così

La puntata di Tale e Quale con lo speciale di Sanremo ha avuto un ottimo riscontro sul pubblico che è potuto tornare indietro con la memoria alle più grandi canzoni del Festival di Sanremo e ascoltare nuovamente i pezzi degli ultimi anni che hanno capeggiato sulle classifiche italiane di stream per mesi. Carlo Conti ha portato a sgeno un altro ottimo spin off della versione originale e i personaggi dello spettacolo si sono divertiti tantissimo ad interpretare gli artisti. Tra questi c'era anche Pierpaolo Pretelli e la sua imitazione di "Cenere" di Lazza. Tutttavia quest'ultimo non sembra aver preso molto bene l'imitazione, visti i tweet pubblicati (e poi cancellati).

Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa 😂

Mi ha cringiato il dopo — LAZZA (@thelazzinho) February 24, 2024