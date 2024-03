Pierpaolo Pretelli, l'esordio a Striscia la Notizia e la rivelazione: «Facevo il cameriere per arrotondare, avevo crisi di panico»

di Alessia Di Fiore

Pierpaolo Pretelli si racconta a "La vita in diretta" spiegando che il suo percorso per raggiungere il successo non è stato affatto facile. Oggi è felice con la sua Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello.

Gli esordi e la vita da cameriere

Pretelli ha iniziato a lavorare in televisione come ballerino di "Striscia la Notizia" e ha raccontato di aver vissuto un periodo molto buio dopo quell'esperienza: «Adesso sono più maturo ma c’è stata una fase, dopo Striscia la Notizia e un periodo di visibilità, in cui facevo il cameriere e lavoravo anche la sera per arrotondare. Mio figlio lo vedevo poco e mi ha portato a un down incredibile, ho avuto anche io crisi di panico», spiega Pretelli durante un servizio sulla depressione tra i giovani.

«Il problema è che tu non riesci a capire che hai un attacco di panico e hai bisogno di persone che ti aiutino a capire. Devi avere dei sostegni, chi ti aiuta a uscirne».

Fortunatamente il vip è riuscito a uscirne e oggi sta molto meglio, e grazie all'aiuto di amici e familiari e anche alla relazione con Giulia Salemi, è finalmente riuscito a ritrovare se stesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA