Lady Gaga, ricompensa sul ladro dei suoi cani: taglia di 5 mila dollari

Una ricompensa di 5 mila dollari per rintracciare l'uomo che lo scorso ha rapito i bulldog di Lady Gaga e sparato al dog sitter che li aveva in custodia.

Il ladro di cani

James Howard Jackson, 19 anni, è stato "rilasciato per un errore materiale" da una prigione di Los Angeles lo scorso aprile, ed ora resosi conto dell'errore, l'US Marshals Service, in rappresentanza degli Stati Uniti, sta offrendo una taglia di 5 mila dollari a chiunque aiuti a rintracciare il reo. «Jackson dovrebbe essere considerato armato e pericoloso. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi dovrebbe contattare immediatamente le forze dell'ordine», scrivono le forze dell'ordine americane.

Ma facciamo un salto indietro. Jackson è stata una delle tre persone accusate di tentato omicidio e rapina in seguito al rapimento dei bulldog francesi appartenenti a Lady Gaga, lo scorso 24 febbraio 2021. Il dog sitter che portava a spasso i cani della popstar, Ryan Fischer, è stato oggetto di un'imboscata da parte di due uomini intorno alle 21:40, vicino a Sunset Boulevard. Quando si è rifiutato di lasciar andare gli animali, uno dei rapitari gli ha sparato con una pistola, colpendolo al petto e ha afferrato i due cani. Un terzo cane, Asia, è rimasto illeso dopo che Fischer ha afferrato l'animale mentre giaceva sanguinante sul marciapiede.

Gesto eroico

L'atto di grande coraggio del dog sitter non è passato inosservato alla cantante, che di lui ha detto: «Continuo ad amarti Ryan Fischer, hai rischiato la vita per combattere per la nostra famiglia. Sei per sempre un eroe».

Per fortuna il dog sitter, seppur ferito, è sopravvissuto al colpo di pistola calibro 40. Lady Gaga che aveva fatto un commovente appello per riavere indietro i suoi amati cani, Koji e Gustav, li ha avuti due giorni dopo l'incidente, dopo aver offerto una ricompensa di $ 500.000.

La polizia ha arrestato cinque persone, di cui tre di loro sono stati accusati di tentato omicidio, cospirazione per commettere rapina e rapina di secondo grado, ma Jackson è stato rilasciato per errore ed ora la polizia ha diramato un mandato di cattura con taglia.

Da parte sua Stefani Germanotta, cioè Lady Gaga non ha commentato pubblicamente la ricompensa, ma il dog sitter, ha postato su Instagram al momento del rilascio errato di Jackson che era "profondamente preoccupato".

