Lady Diana, la lettera della principessa Charlotte alla nonna commuove il mondo

Oggi in Gran Bretagna si celebra la Festa della mamma, e come ogni anni i figli di William e Kate Middleton rivolgono un pensiero anche alla nonna Lady Diana. Pur non avendola mai conosciuta, George, Charlotte e Louis hanno mostrato tutto il loro affetto nei confronti della "principessa triste" attraverso dei biglietti che i genitori hanno condiviso sull'account Instagram. I più grandi hanno scritto delle brevi letterine, mentre Louis ha fatto un disegno.

«Quest'anno la Festa della mamma sarà ancora una volta diversa - si legge sull'account Kensington Royal - Molti di noi lo trascorreranno lontano dalle persone amate. Ma con il pensiero rivolto a un tempo non troppo distante nel futuro quando potremo riabbracciare la nostra mamma. Ma per quelli che vivono un lutto, oggi potrebbe essere una giornata particolarmente difficile. Ogni anno in questo giorno George, Charlotte e Louis creano dei biglietti dedicati alla nonna Diana per loro padre William».

Tra i biglietti è quello della piccola Charlotte, 5 anni, a colpire per il suo messaggio: «Cara nonna Diana, ti penso nel giorno della Festa della Mamma. Ti amo molto. Manchi molto a papà. Con molto amore, Charlotte xxxxxxxxx».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 15:39

