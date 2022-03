La Pupa e il Secchione, l'ex concorrente diventa mamma: «Ciao mondo, ci sono anche io!»

Fiocco azzurro a “La Pupa e il Secchione”. Il reality è partito con la nuova edizione su Italia Uno con la conduzione di Barbara D’Urso e nel mentre un’ex protagonista ha annunciato dal social di essere diventata mamma.

Il post di Stella Manente (Instagram)

La Pupa e il Secchione, Stella Manente diventa mamma

Stella Manente, ex Pupa de “La Pupa e il Secchione” è diventata mamma. Stella, fidanzata con il modello Rami Zaki, ha dato l’annuncio della nascita primo figlio, Amir Levon, dal suo account social: «Ciao mondo! – ha scritto nella didascalia di un post che vede la mani della mamma e del papà stringere i piedini del neonato - Da oggi ci sono anche io. Non ci ho capito ancora niente di cosa sta succedendo ma quello che so e’ che sono nato da due foglie cadute dallo stesso ramo e che queste mani mi amano incondizionatamente. Qui mi hanno dato le prime chiavi per aprire le forme del mondo, allora…ci sarà da divertirsi! Io sono Felice di conoscervi e voi? Amir Levon».

Stella Manente (Instagram)

Stella è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione de “La Pupa e il Secchione”. Ha partecipato al programma a fianco di Alessandro Santagati, anche se durante lo svolgimento del reality è nata una ricambiata simpatia per il “collega” Giovanni De Benedetti.

