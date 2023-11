Kim Kardashian è stata eletta... uomo dell'anno: la classfica di GQ magazine

di Alessia Di Fiore

L'imprenditrice miliardaria Kim Kardashian è stata nominata... "Uomo dell'anno" sulla rivista GQ.

Sulla copertina, la star del reality show "The Kardashian", è stata fotografata in giacca e cravatta mentre mangia da una busta di Cheetos, mentre nell'editoriale presenta look da ufficio sia machili che femminili che la mostrano come un uomo/donna d'affari.

Lei uomo dell'anno, ecco perché

Il significato dietro queste foto, sta nel potere imprenditriale acquisito da Kim negli ultimi anni, il suo marchio Skims, che ha di recente lanciato la sua collezione uomo, vale 4 miliardi di dollari e conta di crescere sempre di più.

Su Instagram la Kardashian ha scritto: «Ciao sono l'uomo dell'anno di GQ!».

Ma Kim non è l'unica donna a essere stata menzionata in quella classifica, anche Sidney Sweeney, nel 2022 ha ottenuto un riconoscimento per la sua ascesa nel settore dell'intrattenimento, grazie alla sua interpretazione nelle serie Euphoria e The White Lotus.

Con questo, è ufficiale, tutto quello che Kim si mette in testa, lo ottiene, anche una nomination come uomo dell'anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 19:47

