Kim Kardashian vende on line la sua Birkin di Hermès usata: il prezzo è da capogiro, si scatena una bufera

di Alessia Di Fiore

Un nuovo accessorio è apparso sul sito Kardashian Kloset, dove le sorelle Kardashian e la madre Kris raggruppano alcuni dei loro vecchi capi iconici per rivederli ai fan appassionati.

La borsa di Kim in vendita on line: il prezzo



Si tratta di una Birkin di Hermès in pelle di coccodrillo precedentemente appartenuta a Kim e messa in vendita al prezzo di 70 mila dollari, un costo tutto sommato normale per una borsa di tale portata, ma ciò che ha fatto storcere il naso ai visitatori del web sono le condizioni in cui questa è stata messa in vendita.



«Borsa rara per colore e costruzione Hermès Birkin 30 dell’ambita collezione di Kim; “Ciment”, o borsa Birkin alligatore grigio opaco con hardware dorato e doppie maniglie; twist lock e serratura e chiusura a chiave», si legge nella descrizione e viene definita in "buone condizioni".

Poi continuando a scorrere si legge: «Qualche scolorimento sulle maniglie e sugli angoli inferiori inferiori, e piccoli graffi sul metallo; non viene fornito con un certificato CITES»

Numerose critiche sono state dunque mosse all'imprenditrice soprattutto sulla piattaforma Reddit: «Seriamente, quanto sono disperati per i soldi?», scrive qualcuno mentre altri si lamentano dell'assenza di certificato di garanzia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA