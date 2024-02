Kanye West a San Siro per Inter-Atletico, in tribuna in incognito: una maschera nera per "nascondersi". Ecco perché la indossa Accanto al rapper la nuova moglie Bianca Censori, che ha sposato due anni fa dopo la fine della sua lunga relazione con Kim Kardashian







di Redazione web Il rapper americano Kanye West presente in tribuna a Inter-Atletico Madrid, ottavi di finale di Champions League, ma in incognito. Il cantante, che di recente ha collaborato con la Curva Nord dei nerazzurri (alcuni cori sono stati inseriti nel suo ultimo album), ha indossato una maschera nera che lo rende irriconoscibile. Accanto a lui la nuova moglie Bianca Censori, che ha sposato due anni fa dopo la fine della sua lunga relazione con Kim Kardashian. Di chiari origini italiane, la designer di moda australiana è sempre al suo fianco: anche troppo, dato che di recente si è molto discusso dei "divieti" che West avrebbe imposto a Bianca, a partire dall'utilizzo dei social. Perché indossa la maschera Ma perché Kanye indossa una maschera? Il motivo lo spiegò lui stesso nel lontano 2014: non è infatti la prima volta che il rapper si mostra in pubblico così. «Non siate in imbarazzo cercate di inseguire i vostri sogni. Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 22:25



