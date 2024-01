«Kanye West ha vietato i social alla moglie Bianca Censori»: la rivelazione choc degli amici preoccupati

di Alessia Di Fiore

Kanye West avrebbe vietato alla moglie, Bianca Censori, l'utilizzo dei social per la sua "incolumità"...ma per gli amici di Bianca, non si tratta affatto di sincera protezione, ma di un vero e proprio controllo e manipolazione che il rapper vuole esercitare sulla Censori.

Kayne West e Bianca, gli amici rivelano

Da mesi gli amici di Bianca manifestano alla stampa le loro preoccupazioni su questo rapporto, qualcuno ha riferito: «Bianca ha sempre avuto i social media ed è sempre stata attiva su di essi, fino a quando non ha sposato Kanye.

In un'intervsta al Dailymail, l'insider ha riferito: «È inquietante, e isolandola dal mondo la sta costringendo a isolarsi sempre di più.

Le regole ferree

L'insider ha poi rivelato che la Censori appare "intrappolata" in questo matirmonio e che sia passata da essere la sua designer a sua moglie. Poi il dettglio scioccante: pare che Kanye abbia una lista di regole che Bianca deve seguire scrupolosamente.

«Le viene anche richiesto di mangiare determinati prodotti alimentari e di allenarsi anche se Kanye non si allena», afferma la fonte.

