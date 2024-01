Kanye West, gli scatti a Bianca Censori in intimo e pose da bambola preoccupano i fan: «Salvatela»

di Alessia Di Fiore

Il rapper americano Kanye West è tornato su Instagram, e nell'occhio del ciclone, pubblicando tre foto che ritraggono sua moglie, Bianca Censori, in intimo e in pose che alcuni fan hanno definito quantomeno discutibili.

Nel primo scatto Bianca indossa un tanga e una fascia di pelo che le copre il seno. Il secondo la ritrae insieme al rapper con indosso un reggiseno dalle dimensioni ridotte e un bustino per l’addome. Ma è stata soprattutto il terzo a destare sgomento tra gli utenti: la designer posa per il marito come se fosse una bambola di plastica.



Ricordando le perplessità espresse non molti mesi fa dagli amici di Bianca, i follower di Kanye hanno iniziato a esprimere preoccupazione per la salute mentale della donna. Numerosi sono i commenti che evidenziano la somiglianza tra Bianca e Kim, altri invece sottolineano come gli scatti sembrino delle imposizioni del rapper. E qualcuno arriva quasi a supplicare: «Qualcuno la salvi».

