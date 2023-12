Kanye West, la sua casa a Malibu in vendita per 53 milioni di dollari

di Alessia Di Fiore

In seguito a una disputa legale, il rapper Kanye West si è trovato costretto a vedere la sua casa a Malibu. Secondo quanto riferito da Tmz, il rapper è stato citato in causa dal project manager a cui era stata affidata la ristrutturazione, dopo che quest'ultimo è stato liceziato. Il motivo? Aver espresso preoccupazione per l'estremo pericolo delle modifiche proposte da Kanye.

Lui avrebbe avanzato la proposta di rimuovere tutte le finestre e l'elettricità dalla casa, per spostare i grandi generatori all'interno dell'abitazione, inoltre è stato accusato per violazioni del codice del lavoro, salari non pagati e altri danni.

L'abitazione di 370 metri quadrati, acquistata dal musicista circa due anni fa per 57 milioni, è attualmente in lista tra le proprietà in vendita di Jason Oppenheim, tra i protagonisti di Selling Sunset, che ha riferito: «Le finiture interne sono state rimosse, e questo crea un’opportunità incredibilmente rara per acquistare un “Picasso sull’acqua” con la possibilità di ristrutturarlo secondo i propri standard specifici, con tecnologia moderna ed eccellenza».

