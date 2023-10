Kanye West è stato clonato? La folle teoria del complotto che spopola in rete

di Redazione web

Kanye West, il divisivo cantante afroamericano, sarebbe stato sostituito da uno o più sosia, o "cloni": questa sarebbe la folle teoria che sta spopolando in rete. Su Reddit, Youtube e su X, infatti, molti utenti continuano a ipotizzare la fantomatica sostituzione, mettendo a confronto varie foto del cantante, notando delle presunte differenze tra un mese e l'altro, o tra un anno e l'altro.

Come riporta il Telegraph, non è il primo caso di questo genere: specialmente negli Stati Uniti, sono in molti a pensare che tante celebrità siano state sostituite, volontariamente o meno, da un vero e proprio "esercito" di persone identiche a loro.

I commenti dal web

«Sembra diverso, e si comporta in modo diverso», scrive l'utente YouTube ichuze7312; «Questo non è Kanye», commenta un altro complottista sotto un video che ritrae il cantante insieme alla moglie, Bianca Censori. Questi e tanti altri commenti del genere stanno spopolando in rete. Su Reddit, c'è un intero thread dedicato alla questione: ci sono foto che ritraggono Kanye West sovrappeso in giro per Milano, che dimostrerebbero che non si tratta del vero cantante, bensì di un suo sosia.

I precedenti

Nonostante questa teoria sembri ridicola, non si tratta della prima ipotesi del genere: sono in tanti, infatti, a pensare che un gran numero di celebrità sia stato rimpiazzato da sosia controllati da qualche entità ignota. Perfino Jamie Foxx non è sfuggito ai complottisti: l'attore premio Oscar è stato costretto a smentire pubblicamente queste teorie, spiegando che il suo aspetto è mutato a causa di un problema medico.

Sono tanti i nomi accostati a queste ipotesi: Gucci Mane, Eminem, Zac Efron, Justin Timberlake, Britney Spears, e Avril Lavigne. La faccenda legata ad Avril Lavigne è particolarmente fantasiosa: alcuni, infatti, sostenevano che la cantante fosse morta nel 2003 in un incidente d'auto, e poi essere sostituita da una sosia perfetta, Melissa Vandella.

Queste teorie, che sembrano provenire da un episodio di Black Mirror, sono sempre più frequenti. Secondo Philip Ball, autore di riviste scientifiche, le ragioni sono prevalentemente psicologiche: «Queste ipotesi di complotto sono causate anche dal modo in cui vediamo questi divi: ci appaiono come esseri fantastici, quasi sovrannaturali.

Una cosa è certa: queste supposizioni si stanno diffondendo a macchia d'olio sul web. Per esempio, su Facebook c'è un gruppo dedicato interamente a queste vicende, ed ha molto seguito: si chiama Stop Human Cloning. Un membro, Matthew Hitchcock, ha dichiarato: «Ho sofferto di depressione, ed esplorare l'ignoto mi ha fornito sollievo. Dato che hanno cominciato a clonare le pecore negli anni '90, mi sono sembrate ipotesi credibili».

