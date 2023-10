Kanye West, il concerto a Campovolo annullato: biglietti mai messi in vendita

di Redazione web

Tra l'Italia ed il rapper Kanye West non c'è un grande feeling. Evento ufficialmente annullato, quello di venerdì 27 ottobre alla Rcf Arena di Reggio Emilia, perché i biglietti non sono mai stati messi in vendita, nonostante l'annuncio degli organizzatori. In realtà mancava solo l'ufficialità, perché da giorni, scrive Il resto del Carlino, c'era un viavai di camion che hanno trasportato fuori buona parte del palco allestito in fretta e furia nei giorni precedenti.

Kanye ha detto no

Pare che la scelta di non esibirsi provenga dal rapper in persona, e non dalle polemiche innescata dalla politica cittadina, secondo cui l'artista americano avesse simpatie filo-naziste. Anche se, è bene chiarirlo subito, non sono certo le polemiche cittadine ad aver influenzato questa scelta che parte direttamente da Los Angeles, dove il rapper si trova in questi giorni.

Si farà mai più?

A rendere comunque ufficiale, l'annullamento da parte della Prefettura della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che per Campovolo avrebbe dovuto approntare il piano per l'accoglienza di una folla di fan stimati tra gli 80.000 e i 100.000.

