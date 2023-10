TikTok sperimenta video più lunghi: potrebbero arrivare a 15 minuti

di Redazione web

Novità in arrivo dal pianeta TikTok. Il social cinese starebbe testando la possibilità di caricare video della durata massima di 15 minuti, allungando di ben 5 minuti, la durata attuale. Sembra che sia solo una fase test, destinata ad una platea di utenti selezionati, in attesa che la piattaforma decida di allargare l'opzione a livello globale. L'origine dei video di TikTok, infatti, era di appena 15 secondi, ma con il successo dell'app sono aumentati i secondi, prima divenuti 60, poi diventati minuti: 3, 5, 10 minuti nel 2022 ed ora potrebbero diventare 15 nel prossimo futuro.

WhatsApp, arriva il doppio account sullo stesso telefono: Zuckerberg suggerisce la chat di lavoro e quella personale. Ecco quando si potrà

Più spazio per tutti

Sfruttare i video più lunghi potrebbe essere a vantaggio di un maggior numero di annunci pubblicitari all'interno dei contenuti, e dunque più profitti.

Nuovo trend

Sempre dalla Cina, Douyin, il social esclusivamente per uso interno, cioè solo entro i confini del gigante asiatico, ha ampliato la durata massima dei video portandoli a 30 minuti e pare che il pubblico sia ben contento, motivo per cui anche TikTok avrebbe puntato a filmati più lunghi. Per ora, però, si tratta solo di indiscrezioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA