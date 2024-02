Kanye West, nuova sfida su Instagram: «Pubblico mia moglie quanto voglio»

di Alessia Di Fiore

Kanye West non riesce a non far parlare di sè: dalla maschera indossata in occasione del SuperBowl 2024 che ricordava quella di Alexander Mc Queen, proveniente dalla collezione "Dante" del 1996, agli ultimi post sui social del rapper che finalmente ha fatto uscire il Volume 1 di "Voltures", il suo nuovo album, alle foto della moglie Bianca Censori.

Mentre le supposizioni sulla maschera col crocifisso sono state smentite da Simon Costin, collaboratore di Mc Queen che ha affermato che quella maschera non era stata fatta da lui, le polemiche sugli scatti che ritraggono la moglie del rapper continuano tra gli utenti. Sul profilo del rapper sono infatti comparsi, a distanza di pochi minuti,tre video uguali che raffiguravano la Censori e non si è trattato di un errore di pubblicazione , a specificarlo è stato lo stesso artista.

«Pubblico mia moglie quanto voglio, fratello. Mi rende felice. Alcune persone non vogliono che tu sia felice. Vogliono che tu li renda felici, io ho deciso di rendermi felice e sono felice di questo». «Voglio solo dire a tutti che ho postato mia moglie tre volte di proposito (…). Quindi quello che sto dicendo è che ho pubblicato l’album, e le persone (sono, ndr) ancora nei miei commenti a parlare di: “Perché posti tua moglie?”. Perché lei mi rende felice, ecco perché siete tutti contenti della musica. Perché io sono felice, capite?» afferma il rapper in un video sui social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 20:12

