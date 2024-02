Kim Kardashian, Gianni Infantino rivela sui social: «Ha accettato l'invito». Ecco dove sarà la super ospite

di Alessia Di Fiore

Il pubblico è in trepidante attesa per la coppa del mondo Fifa che si terrà nel 2026, la prima a 48 squadre che avrà luogo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Nella giornata di oggi, 4 febbraio 2024, Gianni Infantino, presedente della Fifa, ha pubblicato un annuncio sulla propria pagina social di Instagram che ha mandato in delirio i fan del calcio e non solo... A quanto pare la guest star della coppa del mondo FIFA 2026 sarà niente di meno che Kim Kardashian.

«Ciao Kim! So che ti è piaciuto partecipare ad alcune partite di recente, quindi sarebbe bello averti alla Coppa del Mondo FIFA in Nord America nel 2026!? Grandi annunci in arrivo…», si legge nello screenshot di una chat Instagram pubblicata tra il presidente e Kim Kardashian, a cui segue la risposta dell’imprenditrice, che entusiasta accetta l’invito, rispondendo: «Sarà grandioso! Sarò lì», scrive Infantino nella chat con Kim.

«Il calcio sta unendo il mondo in vista dell’annuncio del programma delle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026!», scrive Gianni Infantino nella caption del post.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA