Putin regala un'auto di lusso all'amico Kim Jong-Un. «È uguale a quella del presidente russo, gli piaceva tanto». Ecco di che modello si tratta

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ricevuto in dono un'auto dal presidente russo Vladimir Putin «per suo uso personale», in una mossa che conferma il rafforzamento dei legami bilaterali tra Russia e Corea del Nord e che potrebbe valere come violazione delle sanzioni Onu a carico di Pyongyang. La vettura di fabbricazione russa «è stata consegnata domenica ai migliori assistenti di Kim», ha riferito detto l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. Si tratta di una limousine Aurus uguale all'auto presidenziale che utulizza lo stesso leader russo.

Peskov: «A Kim piaceva molto»

Lo ha rivelato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la notizia del veicolo di lusso donato dal presidente russo al leader nordcoreano per celebrare le forti relazioni tra i due Paesi. Durante la sua visita in Russia, ha raccontato Peskov, Kim "ha guardato questa macchina, Putin gliel'ha mostrata personalmente.