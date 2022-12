Katie Price si opera ancora: «Voglio il seno più grande del Paese». E vola in Belgio per il 16esimo intervento

di Redazione web

«Voglio le t**** più grandi del Paese». È questo l'obiettivo della modella britannica Katie Price ed è proprio per questo che, dopo essere volata in Belgio, si è sottoposta all'ennesimo intervento al seno che le ha permesso di ingrandirlo ancora di più, diventando sempre più esplosivo.

La decisione

Katie Price ha sempre fatto molto parlare di se e non solo per il gossip ma anche per le numerose operazioni a cui si è sottoposta. La modella inglese, 44enne, desidera infatti che il suo aspetto risulti sempre giovane e fresco e proprio per questo motivo non teme i chirurghi plastici.

Katie quindi, ha deciso di ritoccare ancora una volta il proprio seno e questa volta lo ha fatto anche perché vorrebbe infrangere un record: avere le t**** più grandi del Paese.

Le protesi

Fonti molto vicine a Katie Price affermano che la modella non vedeva davvero l'ora di sottoporsi a tale intervento e che infatti, quando ha raggiunto la clinica belga, era raggiante.

Le protesi che la modella avrebbe applicato sarebbero le 2120CC, impianti molto voluminosi.

