La showgirl Katie Price irriconoscibile dopo l'operazione chirurgica. «Soffre atrocemente»

Katie Price, personaggio televisivo, scrittrice, modella e cantante britannica è nell’occhio del ciclone per le foto pubblicate dall’agenzia Backgrid dove appare affaticata e stanca in un letto d’ospedale in Turchia dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico. La showgirl 42enne appare sdraiata sul letto con tagli sul volto, gonfia e con due occhi neri, naso sanguinante e buchi su tutto il corpo dopo l'intervento.

Indossa un catetere con drenaggi e tubi che pendono da lei pieni di sangue ed è gonfia dappertutto a causa il liquido dell'operazione. Katie è stata costretta a trascorrere giorni sdraiata sulla schiena con le gambe in aria perché erano "così gonfie" dopo la sua liposuzione.

A comunicarlo è il “The Sun”, a cui una fonte vicina a Katie avrebbe detto: «Katie soffre atrocemente dopo aver subito un BBL in cui hanno messo grasso nel tuo sedere, sollevamento degli occhi per darle un leggero sguardo da gatto, sollevamento delle labbra per un broncio più pieno, liposuzione sulle cosce e le gambe, sotto la gabbia toracica e la schiena, e le cicatrici del suo precedente lifting sono state riparate».

Accanto a lei, il fidanzato Carl Woods che si mostra sui social premuroso e attento.

E ancora le voci riportano: «Nonostante il dolore, Katie è entusiasta che l'operazione sia andata secondo i piani; ha visto un ottimo medico in Turchia presso la Comfort Zone Clinic ed è stata curata molto bene».

