Kate Middleton e i tanti soprannomi: quelli degli amici del principe William sono davvero crudeli

Kate Middleton ha molti titoli ufficiali: la Duchessa di Cambridge, la Contessa di Strathearn in Scozia, Lady Carrickfergus nell'Irlanda del Nord e, naturalmente, Sua Altezza Reale. La sua famiglia e la famiglia reale la chiamano Catherine o Kate, ma come chiunque altro anche lei non sfugge a vari nomignoli e soprannomi, alcuni dei quali, non proprio lusinghieri.

Leggi anche > Regina Elisabetta, arriva il Giubileo di platino: al via le celebrazioni per i 70 anni di trono

Per citarne alcuni: Waity Katie, Doors to Manual e Squeak. Durante la lunga relazione di Kate con il principe William prima che si sposassero definitivamente nel 2011, infatti, si è guadagnata lo sfortunato soprannome di «Waity Katie». Un chiaro riferimento alla decisione, della futura duchessa di Cambridge, di attendere il momento giusto per entrare in intimità con il principe.

Secondo quanto riferito, gli amici del principe William avevano anche un nome ancor peggiore per Kate, che prendeva in giro la carriera di sua madre. Nei primi giorni della loro relazione, si dice che alcuni degli amici di William chiamassero Kate «Doors to Manual» poiché Carole Middleton aveva lavorato come assistente di volo con British Airways prima di fondare l'attività di forniture per feste Party Pieces.

Secondo quanto riportato dal Sunday Times Magazine, a Kate non piaceva il soprannome, ma non le ha dato peso e non si è fatta influenzare dalle male lingue. Gli amici di William hanno dichiarato: «Ha una straordinaria forza di volontà e non abbiamo mai sentito parlare di lei che ha perso le staffe».

Non ci sono, però, solo soprannomi poco lusinghieri. Ad esempio il principe William usa nomignoli affettuosi per chiamare sua moglie. Apparentemente la chiama Poppet (bambola) o DoD, abbreviazione di Duchess of Dolittle. E a scuola, Kate sarebbe stata soprannominata Squeak. Tutta colpa dei suoi porcellini d'india avuti in infanzia. La piccola Kate, infatti, aveva due porcellini d'India: uno chiamato Pip e uno chiamato proprio Squeak.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA