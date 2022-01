La regina Elisabetta “boccia” McDonald's e KFC, ma ama mangiare gli hamburger: ecco il perchè

Il fast food preferito dalla Regina Elisabetta non è né McDonald's né KFC. Un ex chef reale ha rivelato il fast food che la regina ama di più. Darren O'Grady ha trascorso 15 anni come chef personale della regina e ha anche cucinato per il principe Harry, il principe William e la principessa Diana, durante la sua permanenza a Buckingham Palace.

Leggi anche > Regina Elisabetta, arriva il Giubileo di platino: al via le celebrazioni per i 70 anni di trono

O'Grady ha rivelato che la regina avrebbe cercato di evitare il fast food a tutti i costi, ma che ha sempre fatto fatica a resistere al piacere di un buon hamburger. Proprio come tutti noi, infatti, la regina adora gli hamburger. Ma solo la carne. La regina, infatti, secondo quanto rivelato dall'ex chef, non ha mai voluto mangiarlo assieme al panino.

Il signor O'Grady ha dichiarato: «Adoravo lavorare nel castello di Balmoral, ci facevamo i nostri hamburger. Ci portavano i cervi appena cacciati e noi preparavamo degli hamburger di cervo gourmet. Usavamo meravigliosi mirtilli rossi, ma l'unico veto era appunto quello relativo al panino. Non abbiamo mai preparato i panini».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA