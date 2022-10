Kate Middleton e il suo segreto di bellezza: ecco come fa ad avere la pelle sempre giovane

Il trucco c'è e si conosce. Acclamata regina di stile, Kate Middleton non vanta solo un guardaroba da favola, ma anche un aspetto sempre radioso. Che sia inizio autunno o piena estate la principessa del Galles ha sempre una pelle luminosa e compatta da fare invidia a una ventenne e che sembra non temere il trascorrere del tempo. Ma qual è il suo segreto?

Royal family, il gioiello di inestimabile valore che la principessa Charlotte erediterà dalla nonna Diana

Kate Middleton e il suo segreto di bellezza

A 40 anni compiuti la nuora del re emana una luce naturale, effetto non solo dei lineamenti delicati e dei colori chiari del suo incarnato, ma anche di una beauty routine molto attenta eppure straordinariamente alla portata di tutti. Ogni giorno, appena sveglia, Kate ricorre all'Organic Rosehip Face Oil, un olio che si tampona sulle guance tutte le mattine per mantenerle idratate e in salute.

Ricco di vitamina A e antiossidanti, si pensa che la principessa abbia iniziato a usarlo quando era incinta della sua seconda figlia, la principessa Charlotte, nel 2015, dopo un suggerimento di mamma Carole. Oltre ad essere utile per la pelle del viso, notoriamente delicata, il prodotto sarebbe ideale anche per cicatrici, smagliature, rughe ed altri segni del tempo. La vitamina A infatti aiuta ad aumentare la produzione di collagene, fondamentale per combattere i danni del sole e altri segni dell'invecchiamento.

A sorpresa, la boccetta di olio "miracoloso" si trova a soli 19,99 sterline da Holland e Barrett. Anche per la cura della pelle Kate dimostra di essere una donna pratica e, in fondo, di poche pretese. Da imitare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA