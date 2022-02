Kate Middleton, le dolci letture nella giornata dedicata alla salute mentale dei bambini VIDEO

Letture per la settimana della salute mentale dei bambini. Kate Middleton ha invitato i suoi piccoli spettatori nella "tana delle favole della buonanotte" per una lettura su CBeebies (canale televisivo internazionale multilingue della BBC per bambini). In un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, la duchessa di Cambridge ha rivelato di aver scelto un classico per bambini: Il gufo che aveva paura del buio di Jill Tomlinson, descritto come un "racconto incoraggiante". Come riporta My London, il libro, illustrato dall'artista di Belfast Paul Howard, racconta la storia del piccolo barbagianni Plop, che viene aiutato dagli altri a crescere in sicurezza e superare le sue paure.

«Ciao, mi chiamo Catherine e stasera siamo nella mia tana delle favole della buonanotte» esordisce nella puntata andata in onda domenica. «Ho scelto una storia che ricordo di aver letto da bambina, si chiama The Owl Who Was Afraid Of The Dark». Ad accompagnare la lettura di Kate, le illustrazioni del libro di fiabe.

Outfit casual e comodo per la duchessa che indossa jeans e un maglione di Fair Isle mentre è seduta in una zona boscosa, con una cioccolata calda a portata di mano, due gufi di peluche per compagnia e un braciere acceso.

Al termine della lettura, la duchessa aggiunge: «Wow, che racconto incoraggiante».

A volte possiamo sentirci tutti spaventati proprio come il nostro piccolo amico gufo Plop, ma come ha detto la signora Barn Own «È meglio scoprire le cose che ci spaventano prima di prendere una decisione. E con l'aiuto degli altri, spesso possiamo affrontare cose che ci preoccupano. Adesso è ora di andare a letto. Notte notte e dormi bene».

Pioggia di elogi per Kate sui social, al termine della lettura. «Storia straordinaria che legge #KateMiddleton» si legge, e ancora: «Ha una voce così bella». «Quanto è stata bella quella lettura della duchessa di Cambridge! Ha una voce adorabile e rassicurante - e ha trasmesso un messaggio stimolante sull'affrontare le tue paure, utile sia per gli adulti che per i bambini» scrivono altri ammiratori.

