Kate incanta con l'abito a mantella da quasi 2mila euro e lancia una frecciatina a Meghan Markle

La principessa Kate ha lasciato nuovamente senza parole. Il suo ultimo red carpet è un tripudio di eleganza, semplicità e regalità, tre delle qualità che più le si addicono.

Dopo alcuni giorni parecchio turbolenti, a causa delle dichiarazioni del libro "Endgame", in cui si accusa la principessa e il re Carlo di essere stati razzisti nei confronti d Meghan Markle, Kate ha voluto zittire tutti con un look a dir poco perfetto.

Andiamo a scoprire qualcosa in più della futura regina d'Inghilterra.

Il look di Kate

Kate Middleton non si è fatta intimorire dagli attacchi della stampa e dei media inglesi che la accusano di razzismo, anzi. La principessa è apparsa sicura di sé accanto al principe William, ad una serata molto speciale, il Royal Variety Performance, l'annuale spettacolo di varietà organizzato per raccogliere fondi per la Royal Variety Charity.

Era l'ospite più attesa della serata e non ha deluso le aspettative. L'abito lungo color petrolio ha lasciato stupefatti. La principessa indossava un cape dress (vestito- mantello), firmato da Safiyaa, con spalline imbottite e uno scollo a barchetta impreziosito da cristalli in argento. L'abito ha un costo che si aggira intorno ai 2mila euro.

Le maniche lunghe arrivavano fino alle scarpe, delle semplici pumps in camoscio ton-sur-ton di Gianvito Rossi (€690).

La frecciatina a Meghan Markle

Gli abiti e gli outfit indossati dalla principessa Kate non sono mai scelti a caso.

Nonostante le due siano sempre state amanti del brand, Safiyaa era (ed è tutt'ora) molto caro a Meghan Markle. La duchessa di Sussex aveva indossato un cape dress simile durante gli anni in cui viveva a corte, insieme a Kate (soprattutto durante il periodo della prima gravidanza).

