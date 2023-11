Meghan Markle, l'assurdo regalo di Natale per il Principe William: ecco di cosa si tratta e il suo significato

La tradizione dei regali di Natale nella Famiglia Reale Britannica si discosta nettamente dalle aspettative comuni. Re Carlo, Camilla, William e Kate hanno già tutto ciò che potrebbero desiderare, pertanto optano per doni umoristici e sorprendenti, spesso di valore simbolico e poco costosi.

Secondo alcune indiscrezioni, nel 2017, quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia, per Natale avrebbe regalato al principe William un cucchiaio con sopra incise le parole "cereal killer". Alla regina Elisabetta invece toccò un piccolo criceto di peluche che canta.





Gli altri bizzarri regali della Famiglia Reale

Altri regali bizzarri di cui si ha notizia sono una cuffia da doccia con su scritto «Ain't life a b*tch» di Harry per la regina Elisabetta e pantofole personalizzate con il volto di Elisabetta per William.

Anche la principessa Anna ha contribuito a questa tradizione con un sedile del water in pelle per Re Carlo, mentre Kate ha regalato del chutney fatto in casa (una salsa condita, originaria dell'India, preparata solitamente con frutta o verdura, aceto, zucchero e spezie) alla regina Elisabetta, utilizzando una ricetta segreta della nonna di Kate.

Questi gesti dimostrano senz'altro l'umorismo e la vicinanza tra i membri della Royal Family durante le festività.

