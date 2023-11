Harry e Meghan sognano il Natale in famiglia: ma da Buckingham Palace nessuno li ha invitati

di Alessia Di Fiore

Harry e Meghan vorrebbero passare il Natale in famiglia, ma hanno fatto i conti senza l'oste. Fonti vicine alla coppia hanno fatto arrivare ai media la voce che il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero trascorrere il Natale a Sandringham, in compagnia della famiglia reale. Pare che però, da parte della Royal Family, non vi sia la stessa intenzione e che anzi, alcuni membri della famiglia, siano ancora parecchio risentiti dalle pesanti rivelazioni pubbliche di Harry che prendevano di mira la regina Camilla e il resto della famiglia.

Harry e Meghan e il Natale

Il principe e Meghan Markle vorrebbero lasciarsi il passato alle spalle e ricongiungersi con i familiari: in fondo il nonno, re Carlo, non ha avuto molte occasioni per vedere i giovani nipotini Archie e Lilibeth. Ma alla base sembrerebbe esserci un grave problema di fiducia: la famiglia reale sospetta che il riavvicinamento di Harry e Meghan non sia del tutto disinteressato. I reali avrebbero infatti scoperto che gli affari della coppia non stanno andando come previsto... che vogliano fare marcia indietro? Dopo tutto quello che è successo, forse è ancora troppo presto perchè tutto venga perdonato e dimenticato.

