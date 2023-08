Kate Middleton e la telefonata segreta a Harry in piena notte: svelato il motivo. Che ne pensano Meghan e William?

di Redazione web

Secondo alcune fonti molto vicine a Buckingham Palace, Kate avrebbe telefonato in gran segreto al cognato, il principe Harry, in tarda notte. I media inglesi hanno sempre criticato molto il rapporto tra la principessa del Galles e l'ex duca di Sussex. Dopo il matrimonio di quest'ultimo con l'attrice americana Meghan Markle, Harry e Kate, secondo i tabloid inglesi, si sarebbero allontanati a causa delle divergenze tra la moglie e Kate stessa.

Tuttavia, l'ultima mossa "segreta" di Kate sarebbe stata identificata come un «gesto cortese» per cercare di riallacciare il rapporto che avevano i due. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Harry e Meghan non sono stati invitati per la commemorazione per la regina Elisabetta

La chiamata segreta con Harry

La principessa Kate avrebbe chiamato il principe Harry al telefono e la loro chiacchierata segreta si sarebbe protratta fino a notte tarda, questo è quello che riportano i tabloid inglesi. «Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di mantenere la testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d'arresto temporanee.

Cosa ne penserà di questo il principe William?

La reazione di William

Il futuro re era stato etichettato nel libro Spare, di Harry, come il suo «arcinemico» e non sarà stato sicuramente contento di scoprire ciò che ha fatto la moglie Kate. «È ovviamente una situazione estremamente delicata e delicata tra molti degli altri reali anziani e in particolare William, che ha chiarito molto chiaramente che non è ancora pronto a sedersi con Harry per colloqui di pace o qualsiasi tipo di dialogo aperto», ha confessato la fonte.

