⁠Karina Cascella, il cambio look spaventa la follower: «Sembri un teschio, sei inquietante». Lei replica così

di Dajana Mrruku

Karina Cascella è una delle influencer con il maggiore seguito, oltre un milione di follower che ogni giorno la seguono nella sia vita, tra i vari impegni di lavoro e la sua quotidianità. Karina è un personaggio che polarizza: la si ama o la si odia, ma lei dice sempre la verità, la sua. Di recente ha cambiato totalmente look, abbandonando il suo biondo lungo per abbracciare un caschetto molto corto castano brillante che ha messo in risalto i suoi occhi azzurri.

Tra i suoi fan, tuttavia, non tutti sembrano aver apprezzato il suo gesto di cambiamento.

I commenti dell'hater

Karina Cascella ha condiviso con i suoi fan alcui messaggi molto negativi ricevuti dopo il suo cambio look, tra cui quello di una donna che la accusava di essere un "teschio": «Sembri un teschio con un po' di pelle addosso e della stoppa in testa.

L'influencer, fortunatamente, non si fa buttare giù da questo tipo di commenti e ha risposto con ironia: «E poi c'è lei che è un po' indecisa ed esordisce con un "Non lo so". Afferma serenamente che sembro un teschio con la stoppa in testa Beh carina dai! Comunque grazie tutto bene, spero stia bene anche tu».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 16:24

