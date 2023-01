Ivana Trump, lo schiaffo dell'eredità: un milione di dollari alla tata dei figli, niente per l'ex marito Donald

di Redazione Web

Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lasciato circa un milione di dollari alla tata che ha cresciuto sua figlia Ivanka Trump e i figli Eric e Donald Jr., escludendo dal suo testamento l'ex marito Donald. Modella e donna di spettacolo, Ivana è morta improvvisamente il 15 luglio 2022 a New York all’età di 73 anni lasciando in totale 34 milioni di dollari di beni.

Donald Trump, la figlia Tiffany si è sposata: le nozze da un milione di dollari a Mar-a-Lago

Trump alle strette, l'Fbi perquisisce la sua tenuta in Florida. «Attacco alla mia candidatura»

Ivana Trump, Donald la seppellisce nel suo golf club: così avrà le esenzioni fiscali

Il testamento di Ivana Trump

Nel suo testamento si legge, come riporta Forbes, che la maggior parte dei beni dovrebbe essere divisa tra i suoi tre figli. Donald Trump, invece, non ha ottenuto nulla. La risorsa più importante nella tenuta di Ivana è una casa situata a New York City, al centro del Central Park. I figli starebbero attualmente cercando di venderla, chiedono la modifica cifra di 26,5 milioni di dollari e il ricavato dovrebbe essere diviso equamente tra Don Jr., Ivanka ed Eric, secondo la volontà della madre Ivana.

Il più grande beneficiario al di fuori dei figli di Ivana potrebbe essere, dunque, Dorothy Curry, che ha lavorato per decenni per la famiglia come tata. In seguito divenne l'assistente di Ivana e rimase vicino alla famiglia per anni. Oltre a un condominio in Florida, la cui stima vale più di 1 milione di dollari, Curry dovrebbe ricevere il cagnolino di Ivana, uno Yorkshire terrier chiamato Tiger Trump.

#GfVip, brutta scena con il cibo: Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi protagonisti di un moment... https://t.co/H8OepuavYK — Leggo (@leggoit) January 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA