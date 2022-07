Donald Trump in ritardo ai funerali di Ivana. Poi il discorso: «Era bellissima, non si arrendeva mai»

Sono stati celebrati nella giornata di ieri, 21 luglio, i funerali per la scomparsa di Ivana Trump. Riuniti nel dolore i figli e l'ex marito, Donald Trump, che però è arrivato in ritardo alla cerimonia, quando il feretro era già dentro la cattedrale.

Cosa è successo

I media statunitensi hanno riferito che Trump è arrivato nella Chiesa di St. Vincent Ferrer (New York) con dieci minuti di ritardo, in compagnia dell'attuale moglie Melania. Dopo essere entrato, l'ex presidente degli Stati Uniti ha raggiunto i figli Donald Trump Jr, Eric ed Ivanka e le rispettive famiglie, già tutti i piedi in attesa dell'inizio della cerimonia. A unirsi al dolore, anche la seconda moglie di Trump, Marla e la figlia Tiffany.

Trump si è mostrato molto commosso durante il discorso dei figli: «Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo» ha detto Ivanka. Poi il figlio Eric: «Era bellissima. Aveva intelligenza, bellezza e grinta: era una forza della natura».

E infine, il turno di Donald Trump che ha voluto ricordare l'ex moglie in questo modo: «Era bellissima dentro e fuori. Non importava quanto le cose fossero difficili o complicate, lei non si arrendeva mai».

Davvero un rospo pesante da mandare giù: Ivana Trump è stata trovata senza vita in fondo alle scale del suo appartamento, ed è morta per le ferite riportate. La famiglia di Ivana ha scelto una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione a tutela degli animali, invece dei fiori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 16:07

