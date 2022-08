Trump alle strette, l'Fbi perquisisce la sua tenuta in Florida. L'ex presidente: «Attacco strumentalizzato alla mia candidatura»

L'Fbi ha perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Lo ha rivelato l'ex presidente (che si trovava a New York alla Trump Tower), con una nota inviata alla Cnn: «Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario né appropriato», ha fatto comunicato il tycoon. Poi ha definito la perquisizione una «strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024».

Trump failed to return classified docs requested by the National Archives. A federal judge issued a search warrant for probable cause of a crime. This is not some rando move by the FBI so you shitforbrains Republicans calling for “defunding the FBI”for once try to be less stupid https://t.co/L9qVLqmwsT

— Michael Steele (@MichaelSteele) August 9, 2022