Ilary Blasi, pomeriggio da zia: all'asilo per la piccola Jolie. E c'è anche Isabel

Ilary Blasi è tornata dalle vacanze a Londra con le sue sorelle Melory e Silvia ed è subito corsa alle sue mansioni più importanti: dopo una breve visita dal suo chirurgo di fiducia per uno dei trattamenti più famosi tra le celebrità come Kim Kardashian e Bella Thorne, il Morpheus8 (un lifting non chirurgico che combina i benefici di radiofrequenza e microaghi per migliorare la pelle del viso e del corpo), Ilary è corsa all'asilo nido perché ad aspettarla c'era la nipotina Jolie, la figlia della sorella Melory.

Ad accompagnarla c'era la figlia minore Isabel che, appena vista la cuginetta, l'ha abbracciata e hanno iniziato a camminare insieme, mano nella mano.

Ilary si è recata al nido dove la piccola Jolie la aspettava con ansia. Jolie era bellissima nel suo vestitino estivo celeste con i fiorellini, mentre la cuginetta Isabel aveva i lunghi capelli biondi al vento e indossava una canottiera nera e un paio di pantaloncini di jeans. Le due cuginette si sono abbracciate e poi hanno iniziato la loro passeggiata, mano nella mano, senza lasciarsi più.

Ilary ha ripreso tutto con il suo telefono e l'ha condiviso con i suoi follower che non hanno potuto non sciogliersi di fronte a tale dolcezza.

