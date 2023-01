Ilary Blasi, nuovo viaggio d'amore con Bastian: la showgirl a Parigi in attesa del ritorno in televisione

Totti e Noemi in Arabia. Ilary e Bastian a Parigi. Le due nuove coppie, nate dopo la rottura della ex Royal Family di Roma, scelgono l'estero per regalarsi dei momenti insieme. Lontano dagli occhi e lontano da cuore, come si suol dire. E mentre l'ex calciatore si gode il caldo, la showgirl ha organizzato una tappa a metà strada tra l'Italia e la Germania, la nazione dove vive il suo nuovo compagno.

Noemi Bocchi e la nuova vita da wag con Totti, padel e mare negli Emirati con le altre mogli degli ex calciatori.

Ilary Blasi di nuovo felice, Bastian appare per la prima volta sui social dell'ex moglie di Totti: «Tesoro»

Ilary Blasi a Parigi con Bastian

In attesa di tornare in televisione con l'Isola dei Famosi (che comincerà il prossimo aprile), Ilary Blasi si gode la nuova relazione. Il rapporto con Bastian è di dominio pubblico, ma l'ex moglie di Totti continua a tenerlo "fuori" dai suoi social. Nelle stories di Instagram Ilary inquadra l'Arc de Triomphe, ma nessuna traccia dell'imprenditore tedesco, rimasto ancora una volta dietro la telecamera. Nell'ultimo viaggio fatto insieme, in Indonesia, si era svelato per caso chiamando «tesoro» la compagna. I due continuano a viversi lontano dalle rispettive case, conoscendosi in brevi e lunghi viaggi di piacere. Chissà che Parigi non sia la volta buona per ufficializzare la relazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA