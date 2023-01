Ilary Blasi di nuovo felice, Bastian appare per la prima volta sui social dell'ex moglie di Totti: «Tesoro»

Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso anche in amore. Dopo la rottura con Francesco Totti, la showgirl è di nuovo felice grazie a Bastian Muller, imprenditore con il quale è stata in vacanza prima a Cortina, poi in Thailandia. La conduttrice continua a tenerlo lontano dai riflettori (non ha pubblicato nessuna foto insieme a lui), ma in una delle ultime storie pubblicate su Instagram, il tedesco ha fatto la sua prima comparsa.

Bastian nelle storie di Ilary

Ilary ha pubblicato una storia a passeggio tra le vie di Bangkok, nella quale è ripresa di spalle. Mentre cammina, si sente chiaramente la voce di Bastian che la invita a girarsi. «Darling...», dice l'imprenditore tedesco. La Blasi recepisce, si volta e gli sorride. E poi, a bordo di un tipico tuk tuk, lancia un bacio al suo nuovo accompagnatore. I due, dopo aver passato insieme il Capodanno, sono rientrati in Europa. Ora torneranno nelle rispettive case, ma si rivedranno presto. Ilary è sempre più innamorata e non se lo lascerà sfuggire.

Totti tra Miami e l'Honduras

Dall'altra parte del mondo c'è Francesco Totti, in vacanza con Noemi Bocchi e i figli. L'ex capitano della Roma, in queste ore investito anche dall'indagine dell'antiriciclaggio, ha fatto ritorno a Miami dopo una crociera di qualche giorno che l'aveva portato fino all'Honduras. Insieme a lui c'è anche Chanel, sempre più star dei social e nel mirino degli haters. L'ultima foto in bikini è stato oggetto di critiche feroci: «Quando aprirai OnlyFans?», le hanno commentato.

