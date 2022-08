Ilary Blasi super hot su Instagram, gli amici: «Non vuole apparire come la moglie tradita dal marito»

Ilary Blasi sempre più presente sui social. La conduttrice, dopo l'annuncio della separazione dall'ormai ex marito Francesco Totti, ha intensificato la sua attività su Instagram, e il dettaglio non è sfuggito ai fan che hanno cominciato a chiedersene il motivo. A dare risposta sono intervenuti gli amici proprio della Blasi.

Le ultime foto

Dalle foto in Africa con i figli nel viaggio all'indomani della notizia della fine del matrimonio alle foto sexy in auto, e poi le foto in spiaggia a Sabaudia. Quello stesso litorale su cui ha trascorso le vacanze dehli ultimi vent'anni, ma stavolta al suo fianco ci sono le amiche e il consueto sex appeal. In realtà, nulla di strano. Se non fosse per la tempistica.

Cosa ne pensano gli amici

A dare una possibile spiegazione ci hanno pensato gli amici di Ilary Blasi, che al settimanale DiPiù hanno dichiarato: «Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero».

Totti il discreto

Sul versante Totti, invece, tutto tace: l'ex capitano non solo non ha intensificato la sua attività social, ma appare ancora più riservato del consueto, ben attento a non prestare il fianco a eventuali gossip dopo l'indiscrezione della sua presunta relazione con Noemi Bocchi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 12:28

