Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti arriva lo stop di un anno dalla tv. «Starà lontano da tutto»

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare. Il clamore attorno alla rottura della coppia è tanto e i due protagonisti non sembrano aver intenzione di parlarne direttamente, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice romana avrebbe preso la decisione di prendersi una lunga pausa dal suo lavoro. Uno stop di un anno per restare lontana da tutto e da tutti e assimilare il cambiamento.

Francesco Totti, le foto sotto casa di Noemi Bocchi: lei esce prima, lui si nasconde sotto al casco

Il silenzio stampa

Mentre Francesco Totti continua ad essere paparazzato sotto casa della nuova fiamma, Noemi Bocchi, la sua ormai ex moglie Ilary cerca di distrarsi con vacanze e tornando a pubblicare sui social. Un modo per schivare a tutti i costi le lusinghe dei programmi televisivi. Stando a quanto rivelato da Dagospia, che più volte ha lanciato scoop e retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti con relative indiscrezioni sulla nuova presunta fiamma dell'ex capitano, sarebbero infatti tanti i programmi televisivi che si starebbero contendendo la prima intervista esclusiva della conduttrice romana relativa alla fine del suo matrimonio con Totti.

La decisione: un anno di stop

Nei mesi scorsi, Ilary Blasi è stata ospite da Verissimo e da Belve in due faccia a faccia, rispettivamente con Silvia Toffanin e la Francesca Fagnani durante i quali aveva smentito seccamente la crisi con il marito, parlando di fake news che nel corso degli ultimi anni ha sempre dovuto puntualmente smentire. Ilary, nel corso delle due chiacchierate, era apparsa piuttosto seccata soprattutto nei confronti dei media, colpevoli di non approfondire adeguatamente le notizie dandole come certe causando inevitabilmente caos intorno alla sua famiglia. Ma quelle due interviste, ormai, sono invecchiate (anche piuttosto male) e adesso i programmi del Gossip in tv stanno facendo di tutto per avere la sua prima intervista dopo la separazione. Non è ancora noto quali siano state le proposte arrivate a Ilary. Ma una cosa sembra chiara: la Blasi è pronta a fermarsi lavorativamente per un anno, ripartendo solo dalla conduzione dell'Isola dei Famosi della prossima stagione.

L'indiscrezione arriva da ThePipol Gossip, la conduttrice sarà lontana dal piccolo schermo almeno per un anno intero. L'ex compagna del Capitano giallorosso avrebbe deciso per un lunghissimo stop dalla televisione. Ilary Blasi avrebbe deciso volutamente di prendersi una pausa dal clamore mediatico degli ultimi tempi: «Ilary Blasi non andrà a ‘Verissimo’ e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura».

Un modo per restare lontana da tutto e da tutti. Lontana da quel clamore mediatico nato ormai più di un mese fa e che promette di durare ancora a lungo. Ilary Blasi, come Francesco Totti, vogliono in primis tutelare i figli che inevitabilmente sono stati travolti dalla loro rottura. E chissà se, prima o poi, i due parleranno pubblicamente... il mondo del Gossip lo spera e continua a scandagliare la loro relazione tra rumors e indiscrezioni che, giorno dopo giorno, arricchiscono la vicenda.

