Francesco Totti, vacanze da papà single a Sabaudia: giochi e tuffi in mare con i figli Cristian e Isabel

Vacanze in famiglia, ma da separati. Totti e Ilary ormai non fanno più coppia fissa, ma cercano di regalare spensieratezza e serenità ai tre figli. Per la prima volta dopo 20 anni, i due partono in vacanza da single. Dopo la vacanza di Ilary in Egitto, è la volta di Totti che porta i figli Cristian e Isabel a Sabaudia, mentre Chanel è in vacanza con delle amiche. I due (ex) coniugi si sono dati il cambio nella lussuosa villa a due passi dal mare.

L’ex attaccante della Roma questa mattina è sceso in spiaggia intorno alle 11.30, passando per una stradina che collega direttamente la sua villa alla spiaggia. A pochi chilometri da lui c'è Noemi Bocchi che sosta al Circeo, mentre Ilary è bloccata a Roma per una clausola.

Nelle foto, Totti appare da solo nelle vesti di papà single, senza la nuova fiamma Noemi. Ha giocato e chiacchierato a pochi passi dalla riva con gli amici di sempre, ha messo la crema solare alla piccola Isabel, l’ha fatta giocare sul materassino, coccolata e protetta da una pallonata arrivata dalla riva. Un quadretto perfetto.

La giornata al mare

Molti ammiratori e tifosi si sono avvicinati a lui per per incontrarlo e chiedergli un selfie, a cui Totti si è dimostrato disponibile, sorridente e mai scocciato. Come riporta il Messaggero, Francesco resterà a Sabaudia almeno fino a dopo Ferragosto, magari organizzerà qualche partita di padel con l’amico ed ex compagno di squadra Candela o una corsa in pineta la mattina presto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 20:29

