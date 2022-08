Francesco Totti, le foto sotto casa di Noemi Bocchi: lei esce prima, lui si nasconde sotto al casco

Francesco Totti è stato beccato di nuovo a casa di Noemi Bocchi. Dopo le foto in piena notte che hanno dato il via alla separazione con Ilary Blasi e hanno acceso i riflettori del Gossip sull'ex numero 10 giallorosso, ecco che il settimanale Chi pubblica nuove foto sugli incontri tra la nuova coppia. Mentre Ilary Blasi si godeva le vacanze a sabaudia, ecco che Francesco Totti ha fatto, un'altra volta, visita alla sua nuova fiamma trascorrendo la notte insieme a lei.

Beccato di nuovo

Francesco Totti sembra aver imparato dal suo errore. Dopo che la sua Ferrari nera fu vista sotto casa di Noemi Bocchi si è scatenata la bufera sulla famiglia Totti e, così, questa volta, ha deciso di andare in scooter. Per sviare i paparazzi ha scelto di muoversi con un mezzo meno visibile e riconoscibile. Ma nonostante il casco in testa ben calato sul volto, i fotografi del settimanale Chi appostati sotto casa di Noemi Bocchi, lo hanno beccato subito.

La notte a casa di Noemi

Nel servizio che sarà contenuto nel prossimo numero in edicola si vede Totti raggiungere casa della nuova fiamma intorno alle 21.30 di giovedì 28 luglio. Totti si infila nel cancello che porta a casa di Noemi per restare lì tutta la notte. Il giorno dopo, intorno alle 10.30, è la Bocchi la prima a varcare il portone di casa per uscirne. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la donna è consapevole della presenza dei fotografi appostati sotto casa sua per cui, avviandosi per prima, ha sperato invano di riuscire a portarli via con sé per lasciare libero Francesco Totti di andare via. Ma i paparazzi sono rimasti e, poco dopo, è stato lo stesso Totti a uscire dal cancello di casa di Noemi. Le foto, dunque, dimostrano che il Capitano ha trascorso lì la notte. Nonostante Gossip e rumors, la nuova coppia non sembra aver alcuna intenzione di cedere alla forza della passione e dell'amore...

