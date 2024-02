Ilary Blasi, Karina Cascella attacca: «A Milano per un caffè? Non ci crede nessuno, non eri una santa» L'opinionista ha commentato ciò che è successo dopo la separazione di Totti e Ilary







di Alessia Di Fiore Ilary Blasi al centro del gossip per le dichiarazioni pronunciate dalla conduttrice dopo l'uscita del suo libro "Che stupida", in cui torna a parlare della separazione con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Dopo le recenti dichiarazioni a Verissimo, una parte del pubblico si è schierata in favore della Blasi, altri invece hanno colto quest'ultima occasione per criticarla. Nelle ultime ore, l'influencer e opinionista Karina Cascella si è scagliata contro Ilary Blasi commentando tutta la situazione creatasi dopo la separazione dall'ex marito Francesco Totti. ♬ suono originale - Bellezze Vip ⭐ @bellezzevip Karina Cascella oggi... #karinacascella Karina Cascella all'attacco di Ilary Blasi Sui propri account social, quest'ultima ha voluto criticare le scelte di comunicazione adottate dalla Blasi per poi consigliare alla conduttrice di fermare questo teatrino e di smettere di parlare di questa storia. La Cascella ha affermato: «No veramente, ragazzi. Karina Cascella poi continua: «Non ci crede nessuno, detta anche con un po’ di dialetto romano, che andava a Milano a prendersi un caffè. Va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. Lei continua, ma un po’ di amor proprio? Ora qualche soldino lo hai guadagnato il docu-film e le interviste… Basta. Scusate ma ce l’avevo proprio qua». Insomma, Karina cascella ha voluto decisamente togliersi qualche sassolino dalla scarpa e oggi è tornata a parlare su TikTok aggiornando i suoi follower sulle risposte avute dopo lo sfogo, adesso tutti si chiedono se la Blasi risponderà alle critiche. Si attendono aggiornamenti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 17:18

