Noemi Bocchi, la risposta a Ilary Blasi è una frecciatina su Instagram: la foto di Francesco Totti non lascia dubbi

Ilary Blasi è un fiume in piena, si dice felice della sua nuova condizione di divorziata e ha selezionato con cura i canali per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. L'ultimo e il libro "Che stupida", pubblicato da Mondadori, pochi giorni prima, l'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Dal canto suo Noemi Bocchi, l'attuale compagna dell'ex capitano della Roma, non ha mai commentato direttamente le parole di Ilary, ma non è rimasta del tutto in silenzio e ha scelto la via dei social per scagliare la sua frecciatina.

Noemi Bocchi, la frecciatina a Ilary Blasi

Sul profilo Instagram di Noemi Bocchi non è passato inosservata una foto di Francesco Totti pubblicata tra le storie. Nello scatto, il suo compagno fa il segno della vittoria con le dita mentre indossa uno zainetto da bambina.

La scelta del silenzio

Quella del silenzio è una precisa scelta comunicativa di Noemi Bocchi, che ha deciso di restare in silenzio nella vicenda del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Non ha commentato neanche in occasione dell'uscita del documentario Netflix "Unica", ma anche in quel caso ha scelto la strada della stoccata sui social: «Non ho tempo per le cose che non valgono niente», aveva scritto senza fare alcun riferimento alla Blasi. L'unico commento diretto è arrivato all'indomani dell'intervista rilasciata da Cristiano Iovino al Messaggero, in cui il personal trainer ha sostenuto di aver aveuto una «relazione intima» con la ex conduttrice de L'Isola dei Famosi. In quell'occasione, Noemi Bocchi aveva commentato a Repubblica: «La verità viene a galla prima o poi».

