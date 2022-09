Ilary Blasi, gli avvocati contro Alex Nuccetelli: «Diffonde notizie false e diffamatorie»

Ilary Blasi non ci sta. Per la conduttrice dell'Isola dei Famosi è arrivato il momento di dire basta. E lancia un messaggio forte e chiaro a tutti. Per mesi la sua separazione con Francesco Totti è stata al centro del gossip e in molti hanno lanciato illazioni e opinioni, spesso anche forti. Su tutti il miglior amico del suo ex marito che, adesso, ha deciso di denunciare.

La goccia

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ultima intervista rilasciata da Alex Nuccetelli. Ospite del programma radiofonico Turchesando, il migliore amico di Francesco Totti, oltre a rivelare che tra l'ex Pupone e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi tutto procede nel migliore dei modi, si è lanciato in rivelazioni piccanti sulla vita coniugale dei due ex coniugi. E su questo Ilary Blasi non può certo passare oltre. Così l'ex letterina di Passaparola ha passato tutto ai suoi legali. Lo staff di avvocati di Ilary fa sapere che la showgirl «ha dato mandato al proprio difensore (Alessandro Simeone, ndr) di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio».

Le sue parole

«Francesco e Noemi? Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l'onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi», queste il gossip fatto del pr e amico di Francecso Totti. Ma era poi evidente che Nuccetelli volesse parlare della crisi tra il suo amico e l'ex moglie, Ilary Blasi. E, ancora una volta, Alex Nuccetelli non ha certo risparmiato parole forti nei confronti della showgirl, lasciando intendere che Ilary stia seguendo una strategia ben precisa e che i suoi sentimenti nei confronti dell'ex marito si sono assopiti da molto tempo. «Di amore, qui, non se ne parla più ormai», ha detto Nuccetelli che, incalzato dall'intervistatrice, ha parlato della sfera intima tra i due. «Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: 'Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa' ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent'anni».

